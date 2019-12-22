الجيش السوري يوسع نطاق سيطرته بإدلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: وسع الجيش السوري نطاق سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد سيطرته على قرى وبلدات جديدة. وقال قائد ميداني سوري لوكالة الأنباء السورية إن: “الجيش السوري يواصل عملياته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي في ظل معارك عنيفة يخوضها مع مسلحي تنظيم جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها”. وأضاف القائد الميداني أن: “الجيش السوري استعاد قرى البستان والحراكي وأبو شرجي شمال غرب تل دم والبرج شمال سرجة غربية، وتلتي حران غرب سرجة غربية وحمص غرب البرج”. كما أشار القائد الميداني إلى: “وقوع قتلى ومصابين في صفوف النصرة وحلفائها الذين تكبدوا خسائر في الآليات”. وكان الجيش السوري سيطر أمس الاول على قريتي أم تينة وحران حيث عثر في الاخيرة على عربة مصفحة وجرار تابعين للنصرة. كما تمكن الجيش السوري من إحباط هجوم عنيف شنته النصرة على قرية الرفة التي سيطر عليها الجيش السوري. وبدأ الجيش السوري عملياته العسكرية في 19 ديسمبر الجاري، بهدف استعادة السيطرة على الطريق الدولي حلب ـ دمشق.

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