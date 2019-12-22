لبنان: دعوات للتظاهر من أجل حكومة إصلاح

بيروت ـ وكالات: وجهت مجموعات عدة في الحراك الشعبي بلبنان دعوات لكل المواطنين اللبنانيين للتظاهر، من أجل المطالبة بحكومة إصلاح سياسي اقتصادي. وجاء في بيان لما تعرف بـ”مجموعة “لحقي”: “فلنتحرك إلى ساحة رياض الصلح في بيروت وساحات الثورة في المناطق”.

وأضاف البيان “لنواجه إملاءات المنظومة الاقتصادية السياسية الحاكمة الذي أوصلنا إلى الانهيار”. وتابع: “لأجل حكومة غير مرتبطة بالمنظومة الفاسدة والعاجزة نفسها. حكومة تجرؤ على إطلاق يد القضاء وتحريره من سلطة حكام الطوائف. حكومة تجرؤ على إلغاء الإدارات والمجالس الموازية للدولة وكل منابع الهدر والسرقة والفساد”. ويشهد لبنان منذ مطلع أكتوبر تظاهرات واحتجاجات شعبية كبيرة تخللها في كثير من الأحيان أعمال عنف واضطرابات، وأدت تلك الاحتجاجات إلى استقالة حكومة سعد الحريري بعد نحو أسبوعين من اندلاعها. ويطالب المحتجون بتكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) تشرف على انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي بعيدا عن المحاصصة الطائفية والسياسية، ومحاسبة كافة رموز الفساد في النظام السياسي القائم إعادة الأموال العامة المنهوبة.

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