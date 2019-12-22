آلاف العراقيين يحتجون للمطالبة بتسمية مرشح مستقل للحكومة

في السياسة 23 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

تدمير أنفاق سرية لـ(داعش) بالأنبار

بغداد ـ وكالات: تظاهر آلاف العراقيين أمس في شوارع بغداد وتسع محافظات للمطالبة بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن آلافا من طلبة الجامعات والمراحل الدراسية وممثلين عن الاتحادات والمنظمات الجماهرية خرجوا صباح اليوم في مظاهرات طافت الشوارع باتجاه ساحة التحرير والسنك في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية والمثنى والنجف وكربلاء والنجف وواسط والديوانية وميسان حاملين أعلام العراق. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالاسراع بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات الجديد. وأوضح الشهود أن المتظاهرين هتفوا بشعارات طالبت الأحزاب والكتل البرلمانية بالابتعاد عن تقديم مرشحين لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة وكابينتها الوزارية . وأشار الشهود إلى أن عددا كبيرا من الدوائر الحكومية أعلنت إضرابها وتم إغلاق أبواب المدارس والكليات باستثناء المؤسسات الطبية والخدمية وإغلاق الجسور وإحراق الاطارات في الطرق والشوارع المؤدية إلى الشركات النفطية والصناعية رغم الانتشار الكثيف للقوات العراقية . واكتظت ساحات التظاهر والاعتصامات اليوم بالمتظاهرين بانتظار إعلان الرئيس العراقي برهم صالح اسم المرشح لتشكيل الحكومة من بين العشرات من الاسماء المرشحة للمنصب . ورفعت يافطة كبيرة في ساحات التظاهر كتب عليها اسماء عدد من السياسيين الحاليين المرشحين للمنصب وكتب عليها كلمة “لا” و”نرفضهم” ، في إشارة إلى رفض اي مرشح يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل السياسية .

ميدانيا، اعلن مصدر أمني في قيادة حشد محافظة الأنبار عن تدمير ستة أنفاق سرية لتنظيم “داعش” بالحملة الأمنية التي تشهدها مناطق غربي الأنبار . وأكد المصدر أن “قوة أمنية من قيادة عمليات الأنبار والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش تمكنت من تدمير 6 أنفاق سرية بعملية دهم وتفتيش استهدفت منطقة وادي حوران غربي الأنبار، ضمن خطة تعقب خلايا التنظيم الاجرامي وأماكن اختباء أسلحتهم”، كما نقل موقع “السومرية”. وتابع المصدر أن “القوات الأمنية استولت أيضا على أسلحة متنوعة فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الأسلحة المضبوطة دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية، مبينا أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية من الاستدلال على أماكن الأنفاق السرية وتدميرها لضمان عدم استخدامها مرة ثانية “. وأطلقت القوات الأمنية فجر أمس الخميس الفائت حملة أمنية استباقية استهدفت المناطق الصحراوية لمحافظة الأنبار. ويقع وادي حوران، غرب محافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا، والذي يمتد لمسافة 350 كلم من الحدود العراقية السعودية. ويقع قضاء القائم غربي الأنبار، بمحاذاة الحدود السورية. على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني عراقي في قيادة شرطة نينوى باغتيال أمام وخطيب جامع الهدى في إحدى نواحي جنوب الموصل. وقال العقيد حسيب جاسم إن “مسلحين يستقلون عجلة غير مرقمة فتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة والكاتمة ضد الشيخ علي عبد الله أمين أمام وخطيب جامع الهدى في ناحية الشورة جنوب الموصل وأردوه قتيلا بالحال ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة “. وأضاف جاسم أن”قوات الشرطة سلمت جثة الأمام للطب العدلي الشرعي بالموصل وفتحت تحقيقا بالحادث “.