تقرير أميركي :كوريا الشمالية توسع منشأة لتصنيع صواريخ بعيدة المدى

في السياسة 23 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

كيم يعقد اجتماعا عسكريا

واشنطن ـ عواصم وكالات: وسعت كوريا الشمالية من مصنع مرتبط بإنتاج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وذلك بإضافة بناء جديد ما أثار مخاوف من أن الدولة المنعزلة ستستأنف تجارب الأسلحة التي يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة، وفقا لتقرير شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأميركية. وذكر التقرير أن صور القمر الاصطناعي التجاري، التي التقطتها شركة “بلانيت لابس” للتصوير أظهرت بناء مؤقتا أضيف إلى الموقع يمكن أن يستوعب رفع ذراع إطلاق الصواريخ بعيدة المدى. وأشار التقرير إلى أن تحليل الصور أجراه جيفري لويس، مدير برنامج منع الانتشار بشرق آسيا بمعهد ميدلبوري للدراسات الدولية الذي يعمل بالشراكة مع شركة التصوير. وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من اختبارات الأسلحة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده كيم يونج أون بنفسه للرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقديم عرض أفضل في المفاوضات والمحدد بنهاية العام الجاري، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأميركية. من جانبه،عقد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون اجتماعا لكبار المسؤولين العسكريين لبحث سبل تعزيز القدرات العسكرية لبلاده، وذلك قبل انتهاء المهلة النهائية وهي نهاية العام التي حددتها بيونجيانج لواشنطن للتخلي عن سياساتها العدائية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم ترأس اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم. وأضافت الوكالة أن الاجتماع بحث “قضايا مهمة للتحسين الحاسم للدفاع الوطني الشامل والقضايا الأساسية امن أجل دعم والإسراع من تنمية القدرات العسكرية للدفاع عن النفس”. وذكر التقرير أن كيم قدم تحليلا واطلاعا حول الوضع الداخلي والخارجي المعقد، قائلا إن الاجتماع سيتخذ قرارا حول إجراءات تنظيمية وسياسية مهمة وخطوات عسكرية لتعزيز القوات المسلحة للبلاد بشكل كامل . غير أن التقرير لم يكشف عن تفاصيل القدرات العسكرية للدفاع عن النفس.ولم يذكر موعد عقد الاجتماع. جاء التقرير وسط تصاعد التوترات قبل انتهاء المهلة التي حددتها كوريا الشمالية وهي نهاية العام، للولايات المتحدة للتخلي عن سياستها العدائية وإظهار المرونة في محادثات نزع السلاح النووي. وأوضحت القيادة الكورية الشمالية أنه ليس لديها أي اهتمام بإجراء محادثات جديدة لنزع السلاح مع الولايات المتحدة، طالما أن واشنطن ترفض رفع العقوبات. وكان نائب وزير الشؤون الخارجية الكوري الشمالي، ري ثاي سونج قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن نهاية العام تمثل موعدا نهائيا للولايات المتحدة لتقديم تنازلات. وأضاف “الأمر متروك تماما للولايات المتحدة بشأن أي هدية كريسماس ستختارها”.