ودائع القذافي وسد النهضة.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: وزير الري السوداني: يوجد خلافات بشأن سد النهضة سنناقشها بأديس أبابا، احتجاجات إيران في 2019.. دائرة السخط الشعبي تتسع، الجيش الليبي: قطر تقاتلنا بـ"ودائع القذافي"، صحيفة تركية: نظام أردوغان كـ"البطة العرجاء" فقد ثقة الشارع، صحف فرنسية: تشكيل دياب للحكومة يحرم لبنان من المساعدات، لافروف: سنرد على عقوبات أمريكا ضد خط أنابيب غاز "نورد ستريم2"، وزير خارجية اليونان: السراج لا يملك حق توقيع اتفاقيات مع تركيا، حكومة لبنان الجديدة.. دعوات للتظاهر وخلافات بين النشطاء، السودان يعتزم مخاطبة الإنتربول للقبض على مدير مخابرات البشير

وتطالعون أيضا: "المحكمة العليا" تلزم الرئيس العراقي بتكليف مرشح عن "الكتلة الأكبر"، "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" يرفضان حكومة الإخوان في تونس، إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون بالرياض‎‎، معارض تركي: رائحة التعذيب تفوح من سجون أردوغان، قادة تحالف "البناء" يرشحون قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية، ثغرة أمنية في الهواتف تتيح تعقب ترامب وتهدد أمن أمريكا، قربان للداخل والخارج.. ماكرون يتنازل عن تقاعده ويطلب الصلح مع أفريقيا، الإمارات تبلغ 185 دولة بمعاييرها لمكافحة غسل الأموال والإرهاب.

Advertisements

وفي الاقتصاد تجدون: صحيفة إيرانية معارضة: تحريك أسعار البنزين قرار متهور، لردع انتهاكات تركيا.. اتفاق ثلاثي لإقامة خط للغاز في المتوسط، مصادر لـ"العين الإخبارية": خفض تدريجي لدعم المحروقات بالسودان، حصاد 2019.. البطالة الأمريكية قرب مستويات نصف قرن مضى، المؤشر السعودي يعدل مساره ويرتفع وسط إغلاق متباين لبورصات الخليج، وزير النفط الكويتي: انعكاسات إيجابية لاتفاق أوبك+ على أسواق الخام، إطلاق مشروع مشترك بين "أرامكو" وكوريا لصناعة السفن.

وإلى الملاعب تقرأون: أتلتيكو مدريد يهزم بيتيس ويعود للمربع الذهبي بالدوري الإسباني

وعلى الصعيد الفني: في ذكرى وفاتها.. "سناء جميل" عشقت الفن وعانت فراق الأهل.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا..