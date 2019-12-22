عضو خارجية الإنتقالي لـ"اليمن العربي": قمة كوالالمبور إعلان تحالف الإخوان بالملالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

سيد مصطفي - الخليج 365

قال نصر العيسائي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، إن قمة كوالالمبور الإسلامية وتأثيرها على الواقع العربي فقد فشلت فشلاً ذريعا، لأسباب كثيرة أبرزها ان من قام عليها هم مجرد أحزاب وجماعات متطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين التابعين لإردوغان و الملالي بقيادة الخميني.

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وأكد العيسائي لـ"الخليج 365"، أن قمة كوالالمبور الإسلامية هي محاولة يائسة من الدول المجتمعة في هذا الملتقى لأخراج إيران من عزلتها وكذلك نظام تركيا، وذلك بعد العقوبات الغربية على إيران وتركيا، واللفظ العربي لهم من دول مثل السعودية والإمارات ومصر.

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن هذه القمة هي اعلان التحالف الواضح بين كل من الإخوان المسلمين ونظام الملالي في طهران، وقد فشلوا في التأثير على العالم العربي الإسلامي لأن ما بني على باطل فهو باطل..