تصاعد وتيرة الاحتجاجات جنوب العراق عقب أنباء ترشيح السهيل رئيسا للحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

الخليج 365 - وكالات

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في محافظات جنوب العراق، مساء الأحد، بعد إرسال 5 كتل نيابية إلى رئاسة الجمهورية برهم صالح كتابا رسميا يسمي قصي السهيل رئيسا للحكومة الجديدة.



وأفادت وسائل اعلام في بغداد بأن قادة كتل البرلمانية وهم: نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض و خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي أرسلوا الكتاب الرسمي إلى رئاسة الجمهورية مرفقا بتوقيعاتهم.

ويبدو أن ترشيح السهيل من قبل القوى السياسي يظهر وكأنه تحد للمحتجين في العراق، الذين يطالبون برئيس حكومة مستقل ولا يشغل منصبا سابقا في الحكومة، من أجل انتشال البلاد من الأوضاع المتردية التي وصلت إليها بفعل الفساد وسوء الإدارة، كمال يقولون.

وتولى السهيل منصب وزارة التعليم العالي في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.

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وسادت حالة الغضب في ساحة التحرير وسط بغداد، التي تعد مركز الاحتجاج الأبرز في العراق، إذ ردد المتظاهرون هناك هتافات ضد السهيل.

وطالب المتظاهرون للعبور إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وتضم مقار الحكومة والسفارات الغربية، بسبب هذه الخطوة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بحدوث اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب مبنى الحكومة ومجلس المحافظة وسط مدينة كربلاء.

كما قطع المحتجون الجسر الرابط بين ذي قار وبغداد على الطريق الدولي في الوقت الذي شهدت كربلاء والناصرية قطع الطرق الرئيسة بالإطارات المشتعلة.

ولم يصدر عن رئاسة الجمهورية في العراق أي تعليق رسمي على هذا الترشيح، لكن وسائل إعلام نقلت عن مسؤول عراقي قوله إن برهم صالح لوح خلال اجتماعه عقده مع رئيس مجلس النواب بالاستقالة في حال فرض مرشح لا يتمتع بقبول العراقيين.