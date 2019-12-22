شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإفراج عن سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أكد الدكتور سمير سامى عنان، نجل الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، الإفراج عن والده صباح اليوم، وأنه متواجد الآن بين أسرته.

Advertisements ورفض الدكتور سمير سامى عنان، التعليق حول الضوابط التى أدت للإفراج عّن الفريق سامى عنان، رئيس الأركان الأسبق. وكان المدعى العسكرى، قد حظر النشر فى قضية الفريق سامى عنان، بعد إحالته عام 2018، لاتهامه فى قضايا تتعلق بضوابط ولوائح القوات المسلحة.

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