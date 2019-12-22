- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: طائرة شحن نقلت أسلحة من اسطنبول إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الجيش الوطني الليبي الأحد إنه رصد طائرة بوينج تنقل عتادا عسكريا من اسطنبول إلى ليبيا.
وحذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية.
وأضاف المسماري "القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد في سابق الأحد تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مضيفاً أن "التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر".
كما شدد على أن أنقرة ستدرس كافة الخيارات الجوية والبرية والبحرية المتاحة .
يذكر أن أنقرة كانت أعلنت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة أنها قد ترسل قوات إلى طرابلس إذا طلبت حكومة السراج ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي: طائرة شحن نقلت أسلحة من اسطنبول إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.