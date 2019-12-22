شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: طائرة شحن نقلت أسلحة من اسطنبول إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الجيش الوطني الليبي الأحد إنه رصد طائرة بوينج تنقل عتادا عسكريا من اسطنبول إلى ليبيا.

وحذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية.

وأضاف المسماري "القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد في سابق الأحد تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية، مضيفاً أن "التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر".

أردوغان والسراج في إسطنبول

كما شدد على أن أنقرة ستدرس كافة الخيارات الجوية والبرية والبحرية المتاحة .

يذكر أن أنقرة كانت أعلنت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة أنها قد ترسل قوات إلى طرابلس إذا طلبت حكومة السراج ذلك.