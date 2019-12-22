فرار آلاف المدنيين السوريين من إدلب باتجاه تركيا.. وأردوغان يهدد أوروبا بالمهاجرين

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، أن أكثر من 25 ألف مدني فروا من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا وتوجهوا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ضربات سورية روسية.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن الضربات الجوية التي تشنها القوات السورية والروسية على إدلب قد أسفرت عن مقتل 6 أشخاص في معرة النعمان، و11 شخصاً في قرى بالمنطقة يوم الجمعة.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده لا تستطيع استيعاب موجة جديدة من المهاجرين من سوريا.

وقال أردوغان، خلال حفل توزيع جوائز في إسطنبول، إن الدول الأوروبية ستشعر بأثر موجة المهاجرين إذا لم يتوقف العنف في محافظة إدلب السورية.

وأضاف أنه لا مفر من أن تواجه أوروبا ظروفاً مثل أزمة المهاجرين التي شهدتها عام 2015، إذا لم تتمكن من وقف العنف في منطقة إدلب السورية.

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وأشار الرئيس التركي إلى أن نحو 80 ألفاً بدأوا في التحرك من إدلب باتجاه تركيا بسبب القصف الروسي والسوري على المنطقة.

ولفت أردوغان إلى أن وفداً من تركيا سيذهب إلى موسكو لبحث الوضع في سوريا يوم الإثنين المقبل، مضيفاً أن أنقرة ستحدد الخطوات التي ستتخذها بناء على نتيجة هذه المحادثات.

وتعد إدلب هي آخر منطقة كبرى خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة، فيما تقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن المئات قتلوا هذا العام في هجمات على مناطق سكنية في إدلب.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد تعهد باستعادة السيطرة على إدلب، مما دفع المزيد من سكانها إلى النزوح صوب تركيا.

يشار إلى أن تركيا تستضيف الآن مايقرب من 3.7 ملوين لاجئ سوري، وهو أكبر عدد من اللاجئين تستضيفه دولة في العالم.

وتخشى تركيا من وصول موجة جديدة من اللاجئين إليها خاصة من منطقة إدلب التي يقطنها نحو 3 ملايين مواطن سوري.