اختتام الاجتماع الثالث بشأن «سد النهضة».. واستكمال المفاوضات في يناير المقبل بإثيوبيا

اختتمت أعمال الاجتماع الثالث الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وجاء الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.

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وقالت وزارة الري، في بيان أصدرته اليوم، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الرابع المقرر عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة 9 - 10 يناير العام المقبل.

وسعى الوفد المصري إلى التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، بما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة.

وأضاف البيان أنه تم استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في اثيوبيا في نوفمبر الماضي، والاجتماع الثاني الذي عقد بالقاهرة مطلع ديسمبر الجاري، واجتماع واشنطن الذي عُقد في التاسع من ديسمبر، وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ضوء أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشان ملء وتشغيل السد وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، حيث واصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف.