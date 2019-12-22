مصطفى بكري: إخلاء سبيل سامي عنان

أعلن عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، أنه تم الإفراج عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان منذ قليل.

وكتب بكري تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الان متواجد في منزله".

وأضاف عضو مجلس النواب في تغريدة أخرى: "لقد اتصلت بنجله د سمير وأكد لي انه بالفعل متواجد في منزله الان"