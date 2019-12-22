ترند | 10 وزراء و11 نائبا ومهام جديدة لمدبولي في التعديل الوزاري..و15 سنة للمتهم راجح وانهياره من البكاء.. وانفعال هستيري لوالد محمود البنا.. وموجة طقس سيئة تضرب البلاد

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، رسميا.. البرلمان يوافق على التعديل الوزاري.. مهام جديدة لمدبولي.. وتعيين 10 وزراء جدد.. و11 نائبا، وأمطار غزيرة ورعدية.. موجة طقس سيء تضرب البلاد من الثلاثاء.. والأرصاد تناشد الجهات المعنية، و3 مشاهد من محاكمة ’’شهيد الشهامة‘‘.. لحظة النطق بالحكم.. وبكاء المتهم راجح.. وانهيار والد محمود البنا.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

رسميا.. البرلمان يوافق على التعديل الوزاري.. مهام جديدة لمدبولي.. وتعيين 10 وزراء جدد.. و11 نائبا

وافق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، صباح الأحد، بالأغلبية على التعديل الوزاري الجديد، والذي تضمن تعيين 10 وزراء جدد، و11 نائبا.

وتضمنت التعديلات تولى الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والاصلاح الادارى جنباً إلي جانب مهامه الحالية، ويتولى خالد العنانى حقيبة السياحة والآثار، المستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولى، اسامة هيكل وزيراً للدولة للاعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

كما وافق مجلس النواب على تعيين 11 نائبا للوزراء، وهم كالآتى:

1- غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2- منتصر مناع نائبا لوزير الطيران المدنى.

3-أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات.

4- رضا حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

5- أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير.

6- علاء الدين خشب نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

7- مصطفى إبراهيم على الصياد نائبا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

8- السيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشئون البنية الأساسية

9- رأفت عبد العزيز فهمى هندى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية.

10- غادة سمير سليمان على شلبى نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

11- طارق محمد توفيق أمين نائبا لوزير الصحة لشئون السكان.

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أمطار غزيرة ورعدية.. موجة طقس سيء تضرب البلاد من الثلاثاء.. والأرصاد تناشد الجهات المعنية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة طقس سيئة، اعتبارا من الثلاثاء، وحتى الجمعة، يتخللها سقوط أمطار غزيرة ورمال وأتربة

وقالت الهيئة في بيان لها، الأحد، إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة:

القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 18

السواحل الشمالية من 19 إلى 18

شمال الصعيد من 20 إلى 19

جنوب الصعيد من 23 إلى 22

جنوب سيناء من 24 إلى 23

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3 مشاهد من محاكمة ’’شهيد الشهامة‘‘.. لحظة النطق بالحكم.. وبكاء المتهم راجح.. وانهيار والد محمود البنا

قضت محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمدينة شبين الكوم، الأحد، بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 سنة، لإدانته بقتل شهيد الشهامة المجني عليه محمود البنا، يوم 9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا.

كما شمل الحكم معاقبة متهمين اثنين آخرين، بالسجن لذات المدة، لإدانتهم بالاشتراك في تلك الواقعة، وبمعاقبة متهم رابع بالسجن 5 سنوات.

لحظة النطق بالحكم

وقال المستشار باهر حسن رئيس محكمة جنايات الطفل، الذي أصدر حكما بمعاقبة المتهم محمد راجح بالسجن لمدة 15 سنة، إن المحكمة اطمأنت للأدلة الفنية والقولية.

وأضاف القاضي، خلال جلسة النطق بالحكم، أن المحكمة اطمأنت لتحريات المباحث التي تطابقت مع إقرارات المتهمين، مؤكدا أنه ثبت للمحكمة أن المتهمين أطفال، وكانوا دون الـ18 وقت الجريمة.

وتابع رئيس محكمة الأحداث: "قول الله تعالى فى كتابه العزيز "من قتل نفس بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميع"، ولذلك كان الحكم لجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد القصاص كقول الله تعالى ولكم فى القصاص حياة يأولى الألباب".

وأضاف المستشار باهى حسن: "ثبت للمحكمة أن المتهمين المتهم الأول محمد أشرف راجح، والثانى إسلام عواد ، ومصطفى محمد 15 عاما، قد قاموا فى 9 أكتوبر 2019 بقتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد ولذا قضت "محكمة الأحداث ".

انهيار والد محمود البنا

من ناحية أخرى، أصيب والد محمود البنا بحالة من الهيستيرية بعد الحكم، وصرخ قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل.. إزاي دول يعيشوا وابني يموت؟!.. الظلم انتصر على العدل النهارده"

وفي سياق متصل، ظهر المتهم الرئيسي محمد راجح أثناء خروجه وسط حراسة مشددة، منهارًا باكيًا، عقب النطق بالحكم، بحسب ما رصدته عدسة "مصراوي".

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