بعد أدائهم اليمين الدستورية.. السيسي يجتمع بالوزراء والنواب الجدد.. ويوجه رسائل هامة

كتب: ضياء السقا

أدى عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد، اليمين الدستورية، الأحد، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعد حلف اليمين، عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء والنواب الجدد.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس وجه بأهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.

كما شدد الرئيس على التواصل المنتظم مع المواطنين و تقديم أفضل الخدمات لهم، والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، فضلا عن الاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.

ووافق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، صباح الأحد، بالأغلبية على التعديل الوزاري الجديد، والذي تضمن تعيين 10 وزراء جدد، و11 نائبا.

وتضمنت التعديلات تولى الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والاصلاح الادارى جنباً إلي جانب مهامه الحالية، ويتولى خالد العنانى حقيبة السياحة والآثار، المستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولى، اسامة هيكل وزيراً للدولة للاعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

كما وافق مجلس النواب على تعيين 11 نائبا للوزراء، وهم كالآتى:

1- غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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2- منتصر مناع نائبا لوزير الطيران المدنى.

3-أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات.

4- رضا حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

5- أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير.

6- علاء الدين خشب نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

7- مصطفى إبراهيم على الصياد نائبا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

8- السيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشئون البنية الأساسية

9- رأفت عبد العزيز فهمى هندى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية.

10- غادة سمير سليمان على شلبى نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

11- طارق محمد توفيق أمين نائبا لوزير الصحة لشئون السكان.