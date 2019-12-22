"حرمة التكفير ومخاطره " ندوة لأئمة ليبيا بمنظمة خريجي الازهر

أحمد أبوعقيل

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر السابق والمستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الازهر، أن الانحراف في فهم الدين، أدي إلى إسالة الدماء وتمزيق الأمة والرمي بالشرك والكفر، والحكم على بواطن الناس بالباطل و قضى على التنوع والتعدد الذي هو ثراء هذا الدين ومركز عالميته.

جاء ذلك خلال محاضرة "حرمة التكفير ومخاطره"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة بمقرها بالقاهرة تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، لأئمة وعلماء ليبيا.

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وقال الهدهد أن ظاهرة "التكفير " من أخطر الظواهر التي ألمت بنا اليوم وابتليت بها الأمة الإسلامية ،

موضحاً أن أسباب التكفير ترجع إلي الجهل بالعلم الشرعى و التأويل الخاطيء للنصوص الشرعية، واتباع الهوي، مشيراً إلي أن خطورة التكفير تكمن في أنه يمزق المجتمع المسلم ، وأنه يُغذِّي الفُرقة والشَّحناء بين المسلمين بل ربما أدى إلى إهدار المسلمين دماءَ بعضِهم بعضا، كذا تأجيج التعصب والكراهية بين أفراد المجتمع.

وأضاف المستشار العلمي للمنظمة ، أن الجماعات المتطرفة والإرهابية القائمة على التعصب - الديني والثقافي والاجتماعي ، تدعي أنها على الحق وحدها، وأن سواهم على الباطل، ثم أوجبوا مواجهة هذا الباطل حتى لو اقتضى الأمر حمل السلاح في مواجهتهم ، فشوهوا صورة الدين وأشاعوا العنف والفوضي في المجتمعات.

تأتى الدورة ضمن خطة المنظمة لصقل خبرات الأئمة والعلماء الدعوية والعلمية لمواجهة المشكلات التى يعانى منها الجوار الليبي وتفنيد هذه المشكلات والرد على كل مايُثار من أفكار مغلوطة عن الإسلام والمسلمين من خلال أساتذة وعلماء الأزهر الشريف، ووفق المنهج الأزهرى الذى يمثل منهج الوسطية والاعتدال.