عاجل| الوزراء الجدد ونوابهم يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

أدى الوزاء الجدد ونوابهم المكلفين في التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية امام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الأحد ،بمقر رئاسة الجمهوية. وتضمن تشكيل الوزراء الجدد ما يلي: Advertisements الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشؤون الاستثمار، والوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، إضافة إلى مهام منصبه.

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز وزيراً للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة وزيراً للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبدالمنعم محمد إبراهيم المشاط وزيراً للتعاون الدولي.

الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل وزيراً للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيراً للطيران المدني.

الأستاذة نيفين رياض عبدالمجيد القباج وزيراً للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ السيد محمد مرزوق القصير وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.

الأستاذة نيفين عصام الدين حسن جامع وزيراً للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن وزيراً لشئون مجلس النواب. أما نواب الوزراء الجُدد فهم: المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد، نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.

الدكتور طارق محمد توفيق أمين نائباً لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.

الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق نائباً لوزير الطيران المدني.

الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.

الدكتور رضا السيد محمود حجازي نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.

الدكتور أحمد محمد ضاهر محمد حسين نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطور التكنولوجي.

المهندس علاء الدين عبدالحكيم إمام خشب نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

المهندس مصطفى إبراهيم على الصياد نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

الدكتور سيد إسماعيل على أحمد نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية.

المهندس رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية.

الأستاذة غادة سمير سليمان على شلبي نائباً لوزير السياحة والآثار لشؤون السياحة.

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