عاجل| ننشر التشكيل الكامل لوزراء الحكومة الجدد ونوابهم



شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد موافقته على التعديل الوزاري، في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

حصلت "الوطن" على قائمة بالتشكيل الكامل للوزراء ونوابهم، بعدما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم، على التعديل الوزاري الجديد.

وتضمنت قائمة التشكيل الوزاري ما يلي:

مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والإصلاح الإداري - (إلى جانب رئاسة الوزراء).

خالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار.

عمر مروان وزيرًا للعدل.

هالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي.

أسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام.

محمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني.

نيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

السيد محمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة.

نيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة.

علاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.

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فيما جاءت قائمة نواب الوزراء كما يلي:

غادة لبيب نائبًا لوزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسي.

طارق أمين نائبَا لوزير الصحة والسكان لشؤون السكان.

منتصر مناع نائبًا وزير الطيران المدني.

أيمن عاشور نائبًا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات.

رضا حجاى نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين.

أحمد محمد ضاهر محد حسن نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التطوير التكنولوجي.

علاء الدين عبدالحكيم إمام خشب نائبَا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية.

مصطفى الصياد نائبًا لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

سيد إسماعيل علي أحمد نائبًا لوزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية.

رأفت فهمي نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية.

غادة شلبي نائبًا لوزير السياحة والآثار لشؤون السياحة.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.