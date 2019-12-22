نائب عراقي: التدخلات الأميركية مستمرة بشأن اختيار رئيس الوزراء

اكد النائب عن تحالف ​الفتح​ فاضل جابر أن "التدخلات الاميركية بشأن تسمية رئيس ​الحكومة​ المقبل موجودة ولا يمكن نكرانها"، مشيرا إلى أن "التدخلات سوف لن تؤثر على خيارات الكتل السياسية"، لافتاً إلى أنه "من غير المنطقي ان ينفي أحدا وجود تدخلات وضغوطات أميركية بفرضها شخصية محددة تساير التوجه الأميركي في ​العراق​ وان هذه التدخلات موجودة سواء بالسر او العلن".

ولفت إلى أن "القوى السياسية امام امتحان صعب امام الشعب والمرجعية الدينية ولايمكن ل​أميركا​ او غيرها التأثير على خياراتها في تسمية رئيس للحكومة المقبلة"، مستبعداً "اختيار شخصية لمنصب رئيس الحكومة اليوم بسبب تصاعد المناكفات بين الكتل السياسية".