أعلن ​مركز حميميم​ لتنسيق المصالحة في ​سوريا​ والتابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ عن "مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 13 آخرين ب​تفجير​ انتحاري وقع في ريف ​محافظة إدلب​ السورية"، مؤكداً أن "​الجيش السوري​ كبد المسلحين خسائر كبيرة بعد صده الهجوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة الروسي: مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 13 بتفجير انتحاري بريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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