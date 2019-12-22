الخارجية التونسية: الرئيس التونسي يأذن بالتحقيق في شبهات فساد بسفارة تونس بباريس

أفادت وزارة الخارجية التونسية بأن "الرئيس التونسي قيس سعيد أذن بفتح بحث معمق على خلفية ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن شبهة فساد في السفارة التونسية بالعاصمة الفرنسية باريس"، موضحةً أنه "ردا على ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بشأن وجود شبهة فساد في سفارة الجمهورية التونسية بباريس، يهم وزارة الشؤون الخارجية التأكيد على أنه تم بإذن من سيادة رئيس الجمهورية فتح بحث معمق في الغرض".
وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتم الإعلام لاحقا عن نتائج هذا التحقيق وما قد تترتب عنه من إجراءات إدارية وتتبعات قضائية".
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