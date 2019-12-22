مودي يطمئن مسلمي بلاده وسط قلقهم لقانون الجنسية الجديد

حاول رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​، "طمأنة المسلمين في بلاده وسط قلقهم ل​قانون الجنسية​ الجديد، الذي أدى إلى ​تظاهرات​ أسفرت عن سقوط عشرات القتلى"، موضحاً انه "لا مبرر لقلق المسلمين المتحدرين من الأرض الهندية والذين أجدادهم هم أبناء وطننا الأم"، متهماً حزب "المؤتمر" المعارض بـ"نشر ​شائعات​ مفادها أن جميع المسلمين سيتم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال، وان كل هذه الروايات ليست سوى أكاذيب".

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