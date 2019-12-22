ماكرون: لن أتقاضى معاشا رئاسيا خاصا عندما أترك المنصب

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ عن عدم تقاضي معاشا رئاسيا خاصا عندما يترك المنصب، موضحاً أن "ماكرون سيتنازل عن هذا الحق ويغير خطة المعاش الرئاسي لتتمشى مع إصلاحات أوسع نطاقا في نظام معاشات التقاعد الفرنسي مؤكدا تقريرا سابقا نشرته صحيفة لو باريزيان اليومية".

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