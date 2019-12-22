وزير خارجية قبرص التركية: أنقرة حليف وشريك استراتيجي والتعاون معها متواصل

أكد وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، قدرت أوزأرساي أن "أنقرة حليف وشريك استراتيجي، والتعاون معها سيتواصل ما دامت هناك حاجة لذلك"، موضحاً أن "الطائرات المسيرة التركية تواصل مهامها في مناطق التنقيب عن الطاقة بالمتوسط"، لافتاً إلى أن "عمليات الطائرات المسيرة التركية بالمنطقة، ستكون أكثر فاعلية مستقبلا، مع تخصيص مطار خاص لتلك العمليات".
ولفت إلى أنه "رغم ادعاء قبرص الرومية الرغبة في التوصل لحل شامل، إلا أن الخطوات التي أقدمت عليها تظهر العكس"، مشيراً إلى أن "شروط تطبيق نظام فيدرالي في الجزيرة غير موجودة، ولا توجد ثقة بين الجهتين".
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