أكد المستشار الاقتصادي لرئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، ​نديم المنلا​ في حديث تلفزيوني، ان "الورقة الاقتصادية التي كان قد أعدها الحريري أخذت مساراً ضمن ​مجلس الوزراء​ ووافق عليها، وأصدر قرارات على ضوئها وهذه الورقة اليوم تتطلب معالجة مختلفة بعد أزمة السيولة التي حصلت".

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كانت هذه تفاصيل خبر المنلا: ورقة الحريري الاقتصادية تتطلب اليوم معالجة مختلفة بعد أزمة السيولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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