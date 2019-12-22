شماس: هذه السنة هي الأسوأ على الاطلاق والهيئات الاقتصادية هي درع الاقتصاد

أكد رئيس ​جمعية تجار بيروت​ ​نقولا شماس​، في حديث تلفزيوني، ان "هذه ​السنة​ هي الأسوأ على الاطلاق و​الهيئات الاقتصادية​ هي درع الاقتصاد والبلد، والجمعية لن تسكت امام قتل القطاع التجاري"، موضحاً ان "نهاية عام 2017 كانت كارثية على القطاع وذلك لعدة اسباب ابزها اقرار سلسة الرتب والرواتب والتي ساهمت بشكل فعلي وجوهري برفع الاسعار بشكل صاروخي، والسبب الثاني هو الاستقالة التي تقدم بها رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ عام 2017 من السعودية والتي ادت الى ارتفاع الفوائد بشكل ملحوظ مع ارتفاع المخاطر، فضلاً عن قيام عدد كبير من ​الدولة​ ومن ضمنها ​الولايات المتحدة​ بتخفيض السيولة ب​الدولار​، حيث اصبح هناك منافسة واضحة على الدولار".

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