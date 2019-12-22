صحناوي: هناك بوادر قبول دولي للمسار السياسي الحكومي الحالي

اعتبر عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​نقولا صحناوي​ أن رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ إن كان يريد أن يكون له دورا سياسيا يجب ان يحتوي جمهوره الذي يتصادم مع القوى الامنية والجيش اللبناني، مشيرا الى ان 60 يوما من الفوضى والشلل تسببوا بحوالي 9 مليارات دولار خسارة من الناتج القومي، وكلنا لنا مصلحة كلبنانيين ان تهدأ الأمور، وأن نقدم الفرصة لرئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ لكي يكلف.

واضاف في حديث تلفزيوني: "يجب ان يسود الهدوء، ونحن بنفس الباخرة ولا نسعد بحال تخالف ​تيار المستقبل​ و​القوات اللبنانية​، لان الباخرة اذا غرقت سنغرق جميعا، ونحن نقف الى جانب اغلب مطالب الحراك، فهناك عناوين نتعاطف معها، ونقول للحراك بكل فئاته وخاصة تلك صاحبة النية الطيبة، بدأتم تخسرون دعم الاكثرية الصامتة بعد الاحداث الفوضوية التي نراها، نحن امام رئيس مكلف بمعايير طالبتم بها، وانتم من رفض اقتراح أي إسم، ومن اختار الرجل حاول البحث عن معايير ترضي الشارع وهو نائب رئيس الجامعة الاميركية ولا علاقة له بنا او بفريق 8 آذار، ويملك صفات الاستقلالية اللازمة، والكل يريد نتائج، ولا أحد يهتم بحصص القوى السياسية، لذلك يجب إعطاء حسان دياب فرصة".

ونوه صنحاوي "بالموقف الرسمي لتيار المستقبل بشأن الميثاقية"، متمنيا أن لا تكون هناك أياد خفية تحرك الناس خصوصا بعد طلب الحريري وتيار المستقبل من الناس عدم التحرك، مشددا على أن هناك بوادر قبول دولي للمسار السياسي الحكومي الحالي.