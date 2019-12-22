4 جرحى نتيجة الإشكال الذي وقع بين المعتصمين بخيمة عاليه وعناصر حزبية

أفادت معلومات صحفية عن "إصابة 4 أشخاص نتيجة الإشكال الذي وقع في خيمة الحراك في مدينة ​عاليه​، بين المعتصمين في الخيمة وعناصر حزبية"، مشيرةً إلى أنه "حضرت إلى المكان قوة من ​الجيش​ وعناصر من ​قوى الأمن الداخلي​، طوقوا الأشكال، وفتح تحقيق في الحادث، في حين نشطت فاعليات المدينة لتطويق ذيوله".

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