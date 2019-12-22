أفادت ​قيادة الجيش​ بأن "دورية من ​مديرية المخابرات​ في ​مدينة طرابلس​ أوقفت المدعوين ن.غ وط.ع، لإقدامهما بتاريخ 19 / 12 / 2019 على رمي رمانة يدوية في مجرى ​نهر أبو علي​، وضبطت بحوزة الأول مسدساً حربياً، كما أوقفت الدورية المذكورة المدعوين أ.ح وع.ر لإقدامهما على رمي ​المفرقعات النارية​ في محلة الدراويش وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 4 أشخاص لرميهم رمانة يدوية بنهر ابو علي ومفرقعات بالدراويش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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