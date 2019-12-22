أمازون.. الطلبية بـ5 جنيهات والتوصيل بـ10 آلاف جنيه استرليني









اسماء السيد - في واقعة غريبة في عالم التسوق الإلكتروني سجلها متسوق عبر موقع امازون الشهير، بلغ ثمن طلبية 5 جنيهات استرلينية لكن توصيلها قبل عيد الميلاد يصل إلى نحو 10000 جنيه استرليني.

وفي التفاصيل فقد حاول المتسوق شراء حقيبة تخزين "نيفوغو"، لكنه اكتشف أن رسوم التوصيل لا تصدق.

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وبحسب صورة التقطها المتسوق فان الموقع اخبره ان تسليم الحقيبة خلال يومين يكلف 8888 جنيه استرليني، أما إذا أراد شراءها الخميس واستلامها بعد يوم واحد، فإن التكلفة ترتفع إلى 9999 جنيه، وكذلك الحال إذا أراد شراءها واستلامها في اليوم نفسه، أي يوم 28 ديسمبر.

وبحسب اللقطة، فإنه إذا أراد استلامها بين يومي 11 و21 يناير فإن تكلفة التسليم لا تزيد على 2.99 جنيه استرليني.

ونشر المتسوق تفاصيل عملية الشراء والتسليم على تويتر، الأمر الذي ترتب عليه سلسلة من الردود المثيرة للسخرية والمرح أيضا، وفقا لتقرير نشره موقع "ديلي ريكورد".