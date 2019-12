شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الطبى بالأمم المتحدة يكشف طرق الاستفادة من منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد المقصود، المستشار الطبي لبعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن منتدى شباب العالم الذى أقيم فى مدينة شرم الشيخ كان تجربة فريدة من نوعها من حيث فكرة الحوار مع شباب العالم من ثقافات وحضارات وعادات مختلفة.

وقال المستشار الطبي لبعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة- الذي شارك كمتحدث في جلسة "كيف تبقي آمناً في العالم الرقمى" في إطار فعاليات منتدي شباب العالم- فى تصريحات له، إن فكرة المتتدى تدعو إلى تقارب الفكر البناء وفتح حوار له أبعاد ذات أهداف لتحقيق أحلام وطموحات شباب المستقبل لخدمه الإنسانية وإرسال رسالة للعالم تحث على روح السلام والتسامح والنظر إلى المستقبل من فكر قادة المستقبل لهؤلاء الشباب.

وأشار الدكتور حسام عبد المقصود، إلى أن هناك بعض الأفكار التي من الممكن أن تكون بداية أخرى لكيفية الاستفادة من حضور العدد الهائل من الشباب من مختلف دول العالم، مثل إدخال فكر الابتكار البناء للشباب في معظم المجالات سواء المجالات البحثية أو المجالات المهارية في تحديث الصناعات بوجه عام بحيث يتم البدء من الصناعات اليدوية باختلاف أنواعها مرورا بأفكار أو ابتكارًا يخدم صناعات ثقيلة متنوعة الأغراض وكذلك ابتكارات الشباب في مجالات IT أو ابتكارات في الفنون أو ابتكارات في مجالات العلوم مع الأخذ في الاعتبار في دعوه كبار الشركات من تلك المجالات ، ودعوة الكثير من المهتمين في النهوض بالبحث العلمي في العديد من دول العالم في هذا المجال بنظام B to B وهو نظام معروف في الكثير من دول العالم مسمي بي (البزنس to بزنس وهذا يعطي شكل اخر لتطور المؤتمر بصورة جديدة.