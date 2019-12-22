شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: لا يوجد تعارض بين منصب وزير الإعلام والهيئات الإعلامية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وجود تعارض بين منصب وزير الدولة للإعلام، والهيئات الإعلامية الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام).

وقال جبر ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هنأت أسامة هيكل بتولي منصب وزير الدولة للإعلام، ووجهنا له دعوة لزيارة الهيئة الوطنية للصحافة»، مشيرا إلى أن استجابة القيادة السياسية، لمطالب الرأي العام، بعودة منصب وزير الإعلام، يضع عبئا ثقيلا على عاتق الوزير والهيئات الإعلامية.

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وتابع جبر قائلا «يجب وجود خطط إعلامية تبلور السياسة العامة للدولة، خلال الفترة المقبلة، وهذه هي مسؤولية وزارة الإعلام»، معلقا «لا نريد أن تكون مانشيتات الصحف واحدة، وأتوقع وجود خطط جديدة في 2020».

واختتم «أسامة هيكل ابن الإعلام، ويجب على جميع الأطراف التعاون معه».