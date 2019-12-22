أعلنت الأمم المتحدة، تعيين خبير كندي في فريق الخبراء البارزين المكلفين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بيان نشر على موقع المفوضية، إن المفوضة السامية ميشيل باشيليت، عينت الدكتور أردي إميس من كندا عضوا جديدا في مجموعة الخبراء البارزين في اليمن.
وأوضح أن الدكتور أردي إميس سيحل محل العضو تشارلز غارواي (المملكة المتحدة)، الذي اضطر إلى التنحي لأسباب صحية.
وأشار إلى "إعادة تعيين العضوين السابقين الآخرين، الرئيس كمال الجندوبي (تونس)، وميليسا بارك (أستراليا)، في نفس اليوم".
وجدد مجلس حقوق الإنسان، في 26 سبتمبر الماضي، ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لمدة عام آخر.
وسيقدم فريق الخبراء البارزين تقريرهم الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر اعادة تعيين كمال الجندوبي ضمن فريق الخبراء الأمميين للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.