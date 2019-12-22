ماكرون / القوات الفرنسية قتلت 33 "إرهابيا" في مالي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن القوات الفرنسية قتلت 33 ”إرهابيا“ يوم السبت في مالي قرب الحدود مع موريتانيا.

وقال الرئيس الفرنسي في خطاب ألقاه في ساحل العاج ”هذا الصباح، بفضل اشتباك نفذه جنودنا وقوات برخان، أمكننا قتل 33 إرهابيا وأسر إرهابي واحد وتحرير اثنين من شرطة مالي كانا محتجزين كرهينتين“.

وقوات برخان هي قوات إقليمية تشارك فيها خمس دول في غرب أفريقيا تحارب المتشددين في الصحراء الذين أعادوا تنظيم صفوفهم بعد أن طردتهم القوات الفرنسية من معاقلهم الحضرية في شمال مالي عام 2013.

Advertisements

وأكدت قيادة الجيش الفرنسي سقوط هذا العدد من القتلى خلال هذه العملية التي قالت إنه تم تنفيذها ليل الجمعة قرب الحدود الموريتانية على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غربي بلدة موبتي في مالي.

وللاشارة فان المنطقة التي شهدت تنفيذ العملية ليست المنطقة التي لقي فيها 13 جنديا فرنسيا حتفهم الشهر الماضي في تصادم طائرتين هليكوبتر.