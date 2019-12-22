شجاعة سائقٍ تنقذ إمرأة من ميتةٍ بشعة

وكالات- تناقلت وسائل إعلام إيرلندية صورة موثرة لسائق شاحنة تمكن بطريقة بطولية من إنقاذ امرأة من الموت، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وتظهر في الصورة امرأة مجهولة تقف على حافة أحد الجسور الكبرى، التي تمر فوق الطريق الرئيسي (N7) بالقرب من العاصمة دبلن، ويبدو أنها كانت تنوي الانتحار وإنهاء حياتها، غير أن سرعة بديهة أحد سائقي الشاحنات الكبيرة منعت وقوع تلك المأساة التي كانت ستقع أمس الجمعة، فقد هرع السائق إلى إيقاف شاحنته تحت الجسر حيث كانت تقف تلك المرأة ليمنعها من إلقاء نفسها، وفي حال رمت لم تكن لتصاب بالأذى بسبب ارتفاع سقف تلك المركبة الضخمة.
ولم تكن المرأة تستطيع التحرك يمينا أو يسار للقفز بعيدا عن الشاحنة العملاقة لأن رجلان كانا يسدان طريقها، لكنهما لم يتمكنا من الاقتراب منها أكثر، خشية أن تبادر إلى القفز من أعلى الجسر.
وقال الرجل الذي إلتقط الصورة ويدعى كيث دين لإحدى الصحف المحلية "كانت تنوي القفز إلى الشارع، حيث السيارات تجري بسرعة، لكن شاحنة من طراز "آر إتش" وقفت تحت الجسر".
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