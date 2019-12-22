فيديوهات لنمر يفترس سودانيًا بحديقة الملز في الرياض‎ تثير الرعب

أشعلت فيديوهات لنمر يأكل رجل في حديقة الملز في السعودية، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.
ووثقت مقاطع فيديو تم تصويرها في حديقة حيوان في مدينة الرياض، نمرًا وهو يفترس وافدًا أجنبيًا مقيمًا في المملكة قبل أن يقنص رجال أمن مختصون النمر بطلقات تخدير للسيطرة عليه، ونقل المصاب للمستشفى.
#حديقة_حيوان_الرياض— العبدالله (@sam400ls) December 21, 2019
الان هجوم نمر ع شخص pic.twitter.com/fQIBZnIBan
وأظهر الفيديو، النمر يسيطر على شخص بشكل شبه كامل، قبل أن يظهر رجلي أمن يوجه أحدهما بندقية نحو النمر ويطلق رصاصة تجاهه.
وقال رواد السعودية عبر تويتر، إن الحادثة وقعت صباح السبت في حديقة حيوان بمنطقة الملز في مدينة الرياض، وإن ضحيتها سودانيالجنسية يتلقى العلاج في المستشفى حاليا.
وذكرت وسائل إعلام، أن حالة الضحية مستقرة بعد تعرضه لإصابات متفرقة داخل حظيرة النمر، التي لم يتضح بعد كيف وصل إليها.
نمر في حديقة الملز في #الرياض يفترس رجل اليوم العصر— فيصل الشمري (@j9OjVWNf5doEb3N) December 21, 2019
لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/WjUBXrWdVF
وأعلن المسؤول في الحديقة، جوثان بول، أن الشخص الوافد السوداني كان قد تجاوز حاجزين وهو قد سقط من بعد انقطاع حبل هو كان معه في حظيرة النمر، ومن ثم قام النمر بافتراسه ولقد تم إطلاق على النمر طلقات تخديرية وتم إخراج المصاب.
وأكمل أن الشخص أصيب بحدوث جروح غائرة في كل أنحاء الجسم، وعلى الفور قد تمنقله عن طريق سيارات الهلال الأحمر الى المستشفى ليتم اتخاذ اللازم لعلاجه.
ويذكر ان حادثة النمر في حديقة الملز ليست الحادثة الاولى في حديقة الملز، ومنذ فترة حدثت حادثة اخرى، بعد أن وقع اربع أشخاص وهم يحملون جنسية إسبانية لهجوم مما جعلهم تعرضوا للطعن، في داخل حديقة الملز، وما حدث يومها من طعن الفرق التي كانت تقوم بمسرحية في حديقة الملز وبعدها أعلنت السعودية القاء القبض على الشخص المهاجم.
وتقام في حديقة الملز حاليا موسم الرياض للترفيه.
وحديقة الملز تجهزت بأحدث العروض الترفيهية حيث أنه يتجاوز عدد كل زائرى هذه الحديقة والمنتزه لعدد فوق الـ 20,000 في اليوم واستمرت هذه الفعاليات ليوم الـ 22 من شهر نوفمبر الماضي، وهي تفتح أبوابها أمام كل الزائرين من تمام الساعة الـ 5 مساءً وإلى تمام الساعة الـ 12 صباحاً.
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