وفاة المفكر الإسلامي محمد شحرور تشعل تريندات السعودية

أشعلت وفاة المفكر والباحث الإسلامي السوري الدكتور محمد شحرور، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك عن عمر ناهز 81 عامًا في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصفحة الرسمية للمفكر إن شحرور توفي السبت 21 من كانون الأول، وإن جثمانه سينقل إلى دمشق في وقت لاحق بناء على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة.

والدكتور شحرور مهندس وباحث ومفكر سوري، وأحد أساتذة الهندسة المدنية في جامعة دمشق،

واشتهر كمؤلف ومنظِّر لما أطلق عليه القراءة المعاصرة للقرآن.

ومن أشهر كتابات شحرور، الكتاب والقرآن عام 1990، الدولة والمجتمع عام 1994، الإسلام والإيمان.. منظومة القيم، عام 1996، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي عام 2000، تجفيف منابع الإرهاب عام 2008.

ومن المعروف عن الراحل أنه مفكر صاحب فكر تجديدي معاصر، ولد في دمشق عام 1938 ودرس الهندسة المدنية في موسكو،

وعمل مدرسا للهندسة في جامعة دمشق، بعد أن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في إيرلندا.

وسافر إلى الاتحاد السوفيتي، وحاز على شهادة الهندسة المدنية، ليعود إلى دمشق ويعين معيدًا في كلية الهندسة المدنية.

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وأوفد إلى جامعة دبلن في إيرلندا وحصل على شهادة الماجستير عام 1969، والدكتوراه في 1972 في الهندسة المدنية باختصاص ميكانيك.

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وبدأ شحرور في دراسة القرآن الكريم في 1970، وأصدر عدة مؤلفات وصفت من قبل بعض متابعيه بأنها دراسات إسلامية معاصرة.

ولاقى شحرور انتقادات واسعة على تأليفاته، إضافة إلى اتهامه بنشر أفكار تخالف تعاليم الدين الإسلامي.