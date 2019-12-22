الرئيس الجزائري يعلن استحداث وزارة للمؤسسات الصغيرة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والصغيرة، وإنشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للبلاد.

وقال تبون - في تصريحات اليوم على هامش معرض الإنتاج الوطني بالجزائر العاصمة - "سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات بالمدن الكبرى للبلاد"، مؤكدا أنها ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة والمصغرة.. موضحا أن الوزارة الجديدة ستضم في تشكيلتها الشباب، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء بنك لمتابعة ودعم الشباب حاملي

المشاريع.وقال الرئيس الجزائري للشباب "سيكون البنك شريكا سيتكفل بمتابعتكم وتشجيعكم على تجسيد مشاريعكم".. داعيا إلى اكتساح هذا المجال.وقرر تبون إعادة فتح المطارات غير المستغلة في الأراضي الجزائرية، اعتبارا من 2020؛ من أجل إعطاء ديناميكية للملاحة الجوية الخاصة بالرحلات المحلية، واقترح إنشاء فرع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مخصصة للرحلات المحلية.وقال "من غير المقبول إنشاء مطارات عبر التراب الوطني دون دخولها حيز التشغيل واستقبالها لرحلات يومية"، مضيفا أن كل المطارات الجزائرية لابد لها من استقبال رحلة واحدة على الأقل؛ لتسهيل نقل المواطنين.ودعا الرئيس الجزائري الجديد إلى الحد من ظاهرة تبذير الخبز التي اعتبرها إهدارا للعملة الصعبة، قائلا "من غير المعقول أن تستورد الجزائر القمح؛ ليتم بعدها تبذير الخبز".يذكر أن الجزائر تستورد سنويا 2ر6 مليون طن من القمح اللين، وقد تم اتخاذ عدة إجراءات حكومية؛ لتحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطني من القمح اللين عند مستوى 4 ملايين طن سنويا، وقد بلغ إنتاج القمح الصلب سنة 2019، ما يعادل 32 مليون قنطار.