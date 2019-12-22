انطلاق الاجتماع الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 22 بمدينة الأحساء السعودية

انطلقت اليوم /الأحد/ بمدينة (الأحساء) السعودية "عاصمة السياحة العربية 2019" اجتماعات الدورة الـ 25 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة الـ 22 للمجلس السياحي العربي للسياحة، وتستمر حتى غد /الاثنين/ بحضور جميع الدول الأعضاء والعديد من المنظمات والاتحادات ووسائل الإعلام العربية والعالمية.

ويأتي الاجتماع الوزاري الذي يترأسه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، لتعزيز الجهود المشتركة وتبادل الرؤى والأفكار وإنفاذ القرارات الرامية لتجاوز التحديات وتطوير السياحة العربية.

وشهد اليوم الأول، عقد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري السياحي العربي في دورته الـ 25، على أن

يشهد غدا عقد الاجتماع الوزاري الرئيسي.وحظي جميع أعضاء الوفود المشاركة وضيوف هذا الملتقى الكبير بالعديد من البرامج السياحية في الأحساء "عاصمة السياحة العربية 2019"، تضمنت زيارة عدد من المواقع الأثرية والتاريخية، مثل جبل القارة، وبيت البيعة، وقصر الصاهود، وسوق القيصرية التاريخي، كما تحتفي الأحساء بهذه المناسبة المهمة عبر إقامة العديد من العروض المتنوعة والفعاليات المصاحبة في مختلف المواقع، تشمل عروض الحرف اليدوية، والفنون الشعبية، والعروض المسرحية التاريخية، وعروض قوافل الإبل، ومعرض للفنون التشكيلية، وعروض الضوء والصوت، وغيرها الكثير.وتُعد الأحساء واحدة من أكبر وأشهر واحات النخيل بالعالم، من خلال أكثر من 3 ملايين نخلة منتجة لأجود أنواع التمور، فضلاً عن طبيعتها الساحرة وما تحتضنه من كنوز تاريخية وتراثية، مثل "بيت البيعة" الذي تشرف بزيارة الملك عبد العزيز رحمه الله في عام 1913، و"قصر الصاهود" الذي جرى بناؤه في عام 1790 لحماية المناطق الزراعية حول المدينة، و"جبل القارة" الذي يتوسط أربعة قرى تاريخية ويضم الكهوف ذات الطبيعة المناخية المختلفة والمميزة بالبرودة صيفا والدفء في فصل الشتاء، و"سوق القيصرية" التاريخي التي يرجح وجوده قبل ستة قرون مع بداية الاستيطان بالمنطقة.يذكر أن منطقة الأحساء، قد جرى اعتمادها رسمياً في عام 2018 كخامس المناطق السعودية المسجلة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي (اليونيسكو).