لافروف: سنرد على أي عقوبات أميركية جديدة

ووفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية، قال لافروف في برنامج «اللعبة الكبيرة» على القناة الأولى: «نحن سنرد على العقوبات بطريقة لا تتسبب بإلحاق الضرر بأنفسنا، وبالطبع، سوف نأخذ كل ذلك بعين الاعتبار في بناء علاقاتنا».
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب وقع، الجمعة الماضي، على ميزانية الدفاع لعام 2020، بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات «لمواجهة روسيا» في مختلف المجالات وفرض عقوبات على «التيار الشمالي-2» والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.
ويتضمن مشروع «التيار الشمالي-2» بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
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