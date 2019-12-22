قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بريف إدلب

قتل ستة جنود سوريين وأصيب 13 آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء تفجير انتحاري بريف إدلب. جاء ذلك حسبما نقلت قناة "آر تي" الروسية عن مركز حميميم لتنسيق المصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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