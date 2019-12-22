الرئيس الأفغاني يتعهد بتشكيل إدارة "مسؤولة"

تعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني بقيادة إدارة "تخدم (الشعب)، وتكون مسؤولة وحاسمة".

وقال غني إنه سيعزز مشاركة المرأة في الحكومة لدى حديثه بعد ساعات قليلة من إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات.

ووفقاً للنتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات، حصل غني على 50.64 % من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية في سبتمبر.