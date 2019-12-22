كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تعلن نشر "القائمة السوداء" للشركات العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الشهر الماضي، بمطالبة جميع دول الاتحاد الأوروبي بتمييز منتجات المستوطنات، خاصة بعد القرار الأممي الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي.
وقالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعمل لمحاولة تأجيل نشر القائمة"، وإن "الأمريكيين أرسلوا رسائل تهديد بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية ضد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حالة نشر القائمة السوداء".
وتعتبر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية، وبالتالي فإن المنتجات التي تتم زراعتها داخل هذه المستوطنات ويتم ترويجها في أوروبا يجب تمييزها.
وتلجأ إسرائيل للتحايل لتجنب الغضب الدولي من الاستيطان الإسرائيلي والمنتجات التي يتم زراعتها فيها، من خلال وضع ملصقات تشير إلى أن هذه المحاصيل الزراعية تمت زراعتها في قطاع غزة، حيث تشتري إسرائيل هذه المنتجات وتسوقها في أوروبا على أنها منتجات فلسطينية.