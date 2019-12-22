كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تعلن نشر "القائمة السوداء" للشركات العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أنها ستنشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس والجولان المحتل، في تصاعد للحملة الدبلوماسية التي تهدف لمحاربة الاستيطان الإسرائيلية المخالف لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب صحيفة " يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ستنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس ومرتفعات الجولان السوري المحتل، مضيفة: أنه "لم تتمكن بعد إسرائيل من الاستيقاظ من ضربة قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب بالضفة وغزة، فهي ستتعرض لضربة أخرى بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات".

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الشهر الماضي، بمطالبة جميع دول الاتحاد الأوروبي بتمييز منتجات المستوطنات، خاصة بعد القرار الأممي الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي.

وقالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعمل لمحاولة تأجيل نشر القائمة"، وإن "الأمريكيين أرسلوا رسائل تهديد بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية ضد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حالة نشر القائمة السوداء".

وتعتبر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية، وبالتالي فإن المنتجات التي تتم زراعتها داخل هذه المستوطنات ويتم ترويجها في أوروبا يجب تمييزها.