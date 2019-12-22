كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يمهد استسلام ميليشيات مصراته لثلاثة أيام إضافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الجيش قد أعلن الخميس الماضي أنه أعطى المليشيات المنتمية لمدينة مصراتة مهلة من 3 أيام للانسحاب من مدينتي طرابلس وسرت، متعهدًا بعدم استهداف المنسحبين من المدينتين.
وقال الجيش في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة تجدد التزامها لمدينة مصراتة بمهلة الـ 3 أيام التي تنتهي الساعة 12 مساءً يوم الأحد دون تجديدها أو تمديدها.
وأشار المسماري إلى أن استمرار التزام قيادة الجيش بالمهلة يأتي رغم محاولة هجومها الفاشلة مساء الجمعة على منطقة الداوون، وذلك حرصًا على سلامة سكان ومرافق مصراتة، وأملًا منها في أن يتغلب أعيان وحكماء المدينة على المتطرفين الذين يقودون مدينتهم وليبيا للدمار والخراب والقتل.