الخارجية الأمريكية تدعو قادة لبنان إلى ضمان سلامة المحتجين

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية في لبنان إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المحتجين.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية، حث هيل القادة اللبنانيين على تنحية المصالح الحزبية ودعم تشكيل حكومة ملتزمة قادرة على إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة.

وجدد مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ديفيد هيل، التأكيد على شراكة أمريكا الطويلة الأمد مع بيروت، والتزامها الدائم بتجاه بنان آمن ومستقر ومزدهر.

ووصل هيل إلى لبنان الجمعة الماضية في زيارة رسمية التقى خلالها بمسؤولين حكوميين، بينهم الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء المؤقت سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل وممثلون عن الأحزاب السياسية.



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وجاءت زيارة المسئول الأمريكي عقب يوم من تكليف حسان دياب، وهو أكاديمي ووزير تعليم سابق، برئاسة الوزراء بدعم من حزب الله وحلفائه، وذلك بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها رئيس الجمهورية مع النواب.

وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري النيابية.

ورغم تكليف دياب تتواصل الاحتجاجات في لبنان حيث يؤكد عدد كبير من المتظاهرين إصرارهم على الاستمرار بالتحركات حتى تحقيق مطالبهم.

والجمعة، أطلق الجيش الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين في كورنيش المزرعة الذين يحتجون على تكليف دياب بتشكيل حكومة جديدة.