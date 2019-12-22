كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وفد تركي يزور موسكو لبحث الوضع في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، بأن وفد تركي يزور موسكو غدا لبحث الوضع في إدلب.

وسبق أن قال أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده ستعمل على زيادة الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية "إذا تطلب الأمر"، مشيراً إلى الشروع بتقييم كافة "الإمكانات".

وتأتي هذه التصريحات غداة مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين أنقرة وطرابلس الشهر الماضي.

وأعلن الرئيس التركي في كلمة ألقاها في محافظة قوجه ايلي في شمال-غرب البلاد، "سنقيّم كافة الإمكانات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري للمساعدات (إلى ليبيا) من البر والبحر والجو إذا تطلب الأمر"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".