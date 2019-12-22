كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. الجيش يعلن انتهاء عملياته العسكرية لتطهير غرب الأنبار من "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت القوات المسلحة العراقية، مساء اليوم الأحد، انتهاء عملياته العسكرية لتطهير منطقة غرب الأنبار من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابية.
وذكر قائد عمليات الجزيرة اللواء قاسم المحمدي، في وقت سابق من اليوم، أن العمليات العسكرية لتطهير وادي حوران والمناطق المحيطة به من خلايا عصابات "داعش" انتهت، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف قائد عمليات الجزيرة، أن عمليات تفتيش صحراء الأنبار مستمرة ولن تتوقف "كى لا تستغلها عصابات داعش الإرهابية"، مشيراً إلى أن "التنسيق بين الجانبين العراقي والسوري له أهمية كبيرة؛ لملاحقة التنظيم والقضاء عليه".
وشهدت العراق، في الآونة الأخيرة، هجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية، والحشد الشعبي، في مناطق متفرقة، شمالي العاصمة بغداد، منها هجومين انتحاريين استهدفا اللواء 313 التابع للحشد الشعبي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، شمال البلاد.
كما أعلنت العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.
تنظيم "داعش"
كان يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، الذي يُعرف اختصاراً بـ داعش، وهو تنظيم مسلَّح يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، ويهدف أعضاؤه حسب اعتقادهم إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة"، ويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق وسوريا مع أنباء بوجوده في المناطق دول أخرى هي جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان.