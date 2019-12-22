كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. الجيش يعلن انتهاء عملياته العسكرية لتطهير غرب الأنبار من "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات المسلحة العراقية، مساء اليوم الأحد، انتهاء عملياته العسكرية لتطهير منطقة غرب الأنبار من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابية.

وذكر قائد عمليات الجزيرة اللواء قاسم المحمدي، في وقت سابق من اليوم، أن العمليات العسكرية لتطهير وادي حوران والمناطق المحيطة به من خلايا عصابات "داعش" انتهت، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف قائد عمليات الجزيرة، أن عمليات تفتيش صحراء الأنبار مستمرة ولن تتوقف "كى لا تستغلها عصابات داعش الإرهابية"، مشيراً إلى أن "التنسيق بين الجانبين العراقي والسوري له أهمية كبيرة؛ لملاحقة التنظيم والقضاء عليه".

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وشهدت العراق، في الآونة الأخيرة، هجمات إرهابية استهدفت القوات الأمنية، والحشد الشعبي، في مناطق متفرقة، شمالي العاصمة بغداد، منها هجومين انتحاريين استهدفا اللواء 313 التابع للحشد الشعبي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، شمال البلاد.

كما أعلنت العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات، ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.