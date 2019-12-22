كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: اشتباكات بين المتظاهرين قوات الأمن قرب مبنى الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخرجت تظاهرات حاشدة في السماوة ترفض ترشيح قصي السهيل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقطع محتجون الطريق المؤدي إلى المطار والأحياء الشمالية في النجف جنوبي العراق.
ويذكر أن أرجأ الرئيس العراقي، تقديم اسم مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى اليوم الأحد، بعد تقديمه طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة الحكومة.
وتظاهر المئات من المحتجين في محافظتي الديوانية وميسان جنوبي العراق اليوم السبت، رفضا لترشيح وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية.
وقطع المئات من المحتجين في محافظة الديوانية، الطريق الدولي الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد بحرق الإطارات ووضع الحواجز".