العراق: اشتباكات بين المتظاهرين قوات الأمن قرب مبنى الحكومة

وقطع محتجون الطريق المؤدي إلى المطار والأحياء الشمالية في النجف جنوبي العراق.

وتسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء اليوم الأحد، طلباً رسميا بتكليف قصي السهيل رئيسا للحكومة.

ويذكر أن أرجأ الرئيس العراقي، تقديم اسم مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى اليوم الأحد، بعد تقديمه طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة الحكومة.