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العراق: اشتباكات بين المتظاهرين قوات الأمن قرب مبنى الحكومة

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اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين العراقيين، وقوات الأمن، مساء الأحد، قرب مبنى الحكومة ومجلس المحافظة وسط مدينة كربلاء.

وخرجت تظاهرات حاشدة في السماوة ترفض ترشيح قصي السهيل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقطع محتجون الطريق المؤدي إلى المطار والأحياء الشمالية في النجف جنوبي العراق.

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وتسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء اليوم الأحد، طلباً رسميا بتكليف قصي السهيل رئيسا للحكومة.

ويذكر أن أرجأ الرئيس العراقي، تقديم اسم مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى اليوم الأحد، بعد تقديمه طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة الحكومة.

وتظاهر المئات من المحتجين في محافظتي الديوانية وميسان جنوبي العراق اليوم السبت، رفضا لترشيح وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية.

وقطع المئات من المحتجين في محافظة الديوانية، الطريق الدولي الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد بحرق الإطارات ووضع الحواجز".

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