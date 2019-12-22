قصي السهيل يصل إلى قصر السلام للقاء الرئيس العراقي

وصل

مساء الأحد، إلى قصر السلام للقاء الرئيس العراقي برهم صالح لتكليفه برئاسة الحكومة.

وسبق أن تسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم، طلباً رسميا بتكليف قصي السهيل رئيسا للحكومة.

ويذكر أن أرجأ الرئيس العراقي، تقديم اسم مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى اليوم الأحد، بعد تقديمه طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة الحكومة.