كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصي السهيل يصل إلى قصر السلام للقاء الرئيس العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل وزير التعليم قصي السهيل المرشح لرئاسة الحكومة العراقية، مساء الأحد، إلى قصر السلام للقاء الرئيس العراقي برهم صالح لتكليفه برئاسة الحكومة.
وسبق أن تسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم، طلباً رسميا بتكليف قصي السهيل رئيسا للحكومة.
ويذكر أن أرجأ الرئيس العراقي، تقديم اسم مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى اليوم الأحد، بعد تقديمه طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة الحكومة.
وتظاهر المئات من المحتجين في محافظتي الديوانية وميسان جنوبي العراق اليوم السبت، رفضا لترشيح وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية.
وقطع المئات من المحتجين في محافظة الديوانية، الطريق الدولي الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد بحرق الإطارات ووضع الحواجز".