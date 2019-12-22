أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || السودان تبدأ التحقيق في "جرائم دارفور"

أعلنت النيابة العامة السودانية اليوم الأحد ، عن بدء التحقيق في "جرائم" ارتكبت في دارفور يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || شكرى يلتقي وزير الخارجية اليوناني لبحث الأزمة الليبية

وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم الأحد، إلى القاهرة، لإجراء محادثات ثنائية بشأن الأزمة الليبية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إصابة 13 شخصا بإطلاق نار في ولاية شيكاغو الأمريكية

أصيب 13 شخصا على الأقل، أربعة منهم في حالة حرجة، بإطلاق نار خلال حفل خاص في ولاية شيكاغو الأمريكية اليوم الأحد.

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