كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الجزائري الجديد يقرر تشكيل وزارة جديدة للمؤسسات الناشئة والمصغرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، إنشاء وزارة جديدة، وذلك من ضمن أولى قراراته، التي تم اتخاذها بعد توليه منصب الرئاسة رسمياً.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، مشيرة إلى أن الوزارة الجديدة، التي تم استحداثها خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: "أعلن الرئيس الجزائري تبون، استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، إضافة إلى إنشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للجزائر، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال افتتاح الطبعة الـ28 لمعرض الإنتاج الوطني".

وقال عبد المجيد تبون: "سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات على مستوى المدن الكبرى للبلاد، التي ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة والمصغرة"، حسب ما لفتت "واج".

كما يذكر أن تبون أطلق وعودا، خلال حملته الانتخابية، وخلال خطاب تنصيبه، بأن يولي اهتماما كبيرا بالجانب الاقتصادي.

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وأعلن المجلس الدستوري الجزائري، يوم 16 ديسمبر، فوز عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة الجزائرية.